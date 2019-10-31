СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-31T07:16:41+03:00

Чтобы защитить деньги от мошенников, красноярка перевела им четверть миллиона. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Жительница Красноярска, желающая защитить свои деньги от мошенников, сама отдала им четверть миллиона. Об этом случае рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

Не так давно 59-летней женщине позвонил незнакомый мужчина. Представился сотрудником банка и сообщил: набрал номер, чтобы предупредить: с ее банковских карт аферисты хотят списать все средства. Но выход есть – продиктовать ему данные этих самых карт.

Так она и поступила: выдала всю информацию. И вскоре лишилась 250 тысяч рублей, их списали с карты. Поняв, что попалась на удочку мошенников, побежала в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Кража, совершенная с банковского счета», - пояснили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». – Максимальное наказание по ней - 6 лет лишения свободы. Сейчас идет следствие. Личность злоумышленника устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU