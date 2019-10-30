В Красноярске на острове Татышев пропал 81-летний мужчина

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-30T07:17:22+03:00

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В Красноярске пропал 81-летний пенсионер, Берляков Николай Филиппович. Накануне в полдень он ушел гулять на остров Татышев. Однако к вечеру не вернулся, родные забили тревогу. Подключились волонтеры отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск». В первую очередь они составили ориентировку и разместили ее в социальных сетях. Затем выехали на остров и прервали поиски только глубокой ночью.

Мужчина плохо слышит и очень тихо разговаривает, наверняка ему нужна помощь. Приметы Николая Филипповича: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, седая щетина на лице, зубы из желтого металла. Из особых примет – быстро ходит и, как уже сказано выше, тихо говорит.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно- синюю спортивную шапку, серое нижнее белье, синие спортивные штаны, на ногах синие ботинки с бордовыми полосками.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить по телефонам:

- (391) 224-25-07 – дежурная часть полиции №5;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU