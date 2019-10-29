В Ботаническом поменяют схему движения, чтобы разгрузить улицу Попова

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-29T09:46:05+03:00

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С 30 ноября и навсегда изменится схема движения транспорта в Ботаническом. Рабочая группа по оптимизации дорожного движения планирует разгрузить улицу Попова, сообщили в мэрии Красноярска.

Пробки здесь, действительно, часто случаются. А после оптимизации, по задумке, пропускная способность Попова возрастет. В этих целях решено первым делом вдоль Попова, на въезде в Ботанический, установить бетонные блоки. Кроме того, здесь появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Однако это не все. С 30 ноября запрещен левый поворот с Попова к гаражному комплексу (Попова, 3/1). На выезде установят лежачих полицейских и сферическое зеркало. С владельцами гаражного комплекса и гаражей (не понятно пока, как именно они отнеслись к инициативе рабочей группы по оптимизации) планируется договориться о расширении ворот до 6 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU