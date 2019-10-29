2019-10-29T08:56:35+03:00
Общество

После повторных торгов ремонтом красноярского цирка займется «Сибиряк»

Подрядчик предложил максимальную стоимость контракта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
По итогам торгов победил подрядчик, предложивший максимальную цену контрактаПо итогам торгов победил подрядчик, предложивший максимальную цену контрактаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ремонт цирка в Красноярске проведет компания «Сибиряк». Это стало известно после процедуры повторных торгов, которые провели в городе недавно. Напомним, что лот уже разыгрывали среди подрядчиков. В тот раз победителем тоже вышла компания «Сибиряк», как единственный участник. Однако воспротивились антимонопольщики, и лот ФКП «Росгосцирк» пришлось аннулировать. Впрочем, повторные торги ситуацию не поменяли ни на сколько: подряд вновь достался «Сибиряку».

На этот раз участника было два - «Сибиряк» и ООО «РКСервис» (Тульская область). Красноярский застройщик предложил максимальную стоимость - 657,8 миллиона рублей (на 3,3 млн больше, чем прежде). Но лот все равно достался ему. Туляки оценили свои работы в 617 миллионов рублей, однако выбор все-таки пал не на них. Компания уступила «Сибиряку» в плане опыта работы. Пока не понятно, будут ли пересмотрены итоги торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ботаническом поменяют схему движения, чтобы разгрузить улицу Попова
Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
В Красноярском крае на трассе «Енисей» столкнулись фура и МАЗ: погиб человек
Красноярца оштрафовали на 35 000 за перелет до Игарки на личном вертолете
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe
Открыты новые направления. Аэропорт Красноярска перешел на зимнее расписание
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
В Шарыпово водителей заблокировало в машине огромным поваленным тополем
Прокуроры просят мэра Красноярска сделать социальное такси бесплатным
Люди в масках угрожали ножом беременной и разгромили офис строительной фирмы
«Скорая» не смогла пробиться к дому в Солнечном из-за перерытой дороги
Красноярцев возмутила мать, бросившая малыша возле мусорки без присмотра
В Красноярске на железнодорожных путях погиб мужчина: не услышал сигнала машиниста
В Свердловском районе Красноярска на день отключат холодную воду
В Красноярске тушить отель «Хилтон» выехали более 70 пожарных
В Хакасии мужчину несколько раз переехали на автомобиле
В Красноярске за прошедшие выходные задержали 40 любителей пьяной езды
Спустя год после гибели рабочего в Красноярске завели уголовное дело
В деревне под Красноярском закрыли единственный магазин и оставили жителей без хлеба
Tele2 позаботилась о здоровье
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
В Красноярске строить бассейн в Солнечном заявилась одна компания