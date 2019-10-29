После повторных торгов ремонтом красноярского цирка займется «Сибиряк»

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-29T08:56:35+03:00

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Ремонт цирка в Красноярске проведет компания «Сибиряк». Это стало известно после процедуры повторных торгов, которые провели в городе недавно. Напомним, что лот уже разыгрывали среди подрядчиков. В тот раз победителем тоже вышла компания «Сибиряк», как единственный участник. Однако воспротивились антимонопольщики, и лот ФКП «Росгосцирк» пришлось аннулировать. Впрочем, повторные торги ситуацию не поменяли ни на сколько: подряд вновь достался «Сибиряку».

На этот раз участника было два - «Сибиряк» и ООО «РКСервис» (Тульская область). Красноярский застройщик предложил максимальную стоимость - 657,8 миллиона рублей (на 3,3 млн больше, чем прежде). Но лот все равно достался ему. Туляки оценили свои работы в 617 миллионов рублей, однако выбор все-таки пал не на них. Компания уступила «Сибиряку» в плане опыта работы. Пока не понятно, будут ли пересмотрены итоги торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU