Люди в масках угрожали ножом беременной и разгромили офис строительной фирмы

СЕГОДНЯ 05:29 2019-10-29T05:29:18+03:00

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В Красноярске среди бела дня 10 человек в масках устроили вооруженный налет на офис проектной фирмы. Произошло все несколько дней назад, сообщает паблик ЧП-Красноярск, в Железнодорожном районе. Около трех часов дня мужчины ворвались в офис организации и начали крушить все вокруг- дверь снесли с петель, мебель перевернули, даже потолок пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/740652" frameborder="0"></iframe> Нападение на офис на Вокзальной.Видео: ЧП-Красноярск

В момент нападения в рфисе находилась только беременная девушка. Один из нападавших начал грозить ей ножом, угрожал убить. Спасло то, что девушка успела нажать тревожную кнопку. Известно, что после нападения преступники скрылись на черном Мерседесе класса Е, 2013 - 2016 годов выпуска.

Полиция в данный момент проводит проверку инцидента. А очевидцев просят откликнуться владельцы компании - за номерной знак Мерседеса обещают вознаграждение в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU