2019-10-29T05:29:18+03:00
Происшествия

Люди в масках угрожали ножом беременной и разгромили офис строительной фирмы

В Красноярске полиция начала проверку ЧП на Вокзальной [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Офис полностью разнесли Фото: стопкадр с видеоОфис полностью разнесли Фото: стопкадр с видео
Изменить размер текста:

В Красноярске среди бела дня 10 человек в масках устроили вооруженный налет на офис проектной фирмы. Произошло все несколько дней назад, сообщает паблик ЧП-Красноярск, в Железнодорожном районе. Около трех часов дня мужчины ворвались в офис организации и начали крушить все вокруг- дверь снесли с петель, мебель перевернули, даже потолок пострадал.

Нападение на офис на Вокзальной.Видео: ЧП-Красноярск

В момент нападения в рфисе находилась только беременная девушка. Один из нападавших начал грозить ей ножом, угрожал убить. Спасло то, что девушка успела нажать тревожную кнопку. Известно, что после нападения преступники скрылись на черном Мерседесе класса Е, 2013 - 2016 годов выпуска.

Полиция в данный момент проводит проверку инцидента. А очевидцев просят откликнуться владельцы компании - за номерной знак Мерседеса обещают вознаграждение в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Шарыпово водителей заблокировало в машине огромным поваленным тополем
Прокуроры просят мэра Красноярска сделать социальное такси бесплатным
«Скорая» не смогла пробиться к дому в Солнечном из-за перерытой дороги
Красноярцев возмутила мать, бросившая малыша возле мусорки без присмотра
В Красноярске на железнодорожных путях погиб мужчина: не услышал сигнала машиниста
В Свердловском районе Красноярска на день отключат холодную воду
В Красноярске тушить отель «Хилтон» выехали более 70 пожарных
В Хакасии мужчину несколько раз переехали на автомобиле
В Красноярске за прошедшие выходные задержали 40 любителей пьяной езды
Спустя год после гибели рабочего в Красноярске завели уголовное дело
В деревне под Красноярском закрыли единственный магазин и оставили жителей без хлеба
Tele2 позаботилась о здоровье
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
В Красноярске строить бассейн в Солнечном заявилась одна компания