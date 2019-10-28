В Красноярске на железнодорожных путях погиб мужчина: не услышал сигнала машиниста

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-28T17:15:51+03:00

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В Красноярске 26 октября на железнодорожных путях погиб 36-летний мужчина. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. В настоящее время следователи проводят проверку.

Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Он не обращал внимания ни на ограждающие шлагбаумы, на звуковые сигналы оповещения на переезде. Машинист пассажирского поезда также отчаянно сигналил ему, но безуспешно. Машинист даже применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Сотрудники КрасЖД проводят многочисленные мероприятия, чтобы показать, насколько опасна беспечность на железной дороге. Тем не менее, ЧП происходят периодически – из-за невнимательности и халатности самих граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU