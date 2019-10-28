2019-10-28T16:18:46+03:00
Происшествия

В Красноярске тушить отель «Хилтон» выехали более 70 пожарных

Самостоятельно эвакуировались из здания 100 человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске тушить отель «Хилтон» выехали 64 пожарныхВ Красноярске тушить отель «Хилтон» выехали 64 пожарныхФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске ЧП в отеле «Хилтон». В 19:02 в ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю от диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о задымлении на втором этаже гостиницы. Через минуту туда уже были направлены пожарно-спасательные подразделения по рангу №4. Буквально через 4 минуты на место прибыли первые подразделения и занялись эвакуацией постояльцев.

В пресс-службе краевого МЧС «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили, что еще до прибытия пожарных из отеля самостоятельно эвакуировались на улицу 100 человек.

Обследовав территорию, специалисты установили, что задымление произошло в спортивном зале. Затем обнаружили короткое замыкание электродвигателя без горения в кондиционере на 5-м этаже. Необходимости в тушении пожара нет. Остается добавить, что на место по тревоге выехали 71 пожарный и 22 единицы техники. Такие силы оправданы, когда речь идет о местах большого скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24