2019-10-28T15:32:23+03:00
Происшествия

В Хакасии мужчину несколько раз переехали на автомобиле

Это случилось после драки в ночном клубе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии мужчину несколько раз переехали на автомобилеВ Хакасии мужчину несколько раз переехали на автомобилеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии в городе Черногорске мужчина попал под колеса автомобиля, его переехали несколько раз. Пострадавшего доставили в местную больницу, где врачи борются за его жизнь. Диагноз: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом височной кости и перелом ребер. Медики сообщили о пострадавшем в полицию.

По предварительной версии пострадавший находился в питейном заведении, когда у него случился конфликт с другим посетителем. Ранее они не были знакомы, и вдруг – ссора. Непримиримые разногласия переросли в драку. Администрация выпроводила их разбираться на улицу. Но там один из мужчин сел в свою машину и сначала сбил противника, а потом несколько раз намерено переехал его. После чего скрылся.

Личность подозреваемого быстро установили, это 40-летний местный житель, ранее судимый. Его задержали. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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