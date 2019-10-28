В Красноярском крае северянин украл золота на 1,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-28T12:06:14+03:00

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Житель Дудинки украл большое количество золотых ювелирных изделий и теперь вместо безбедной жизни два года проведет в колонии общего режима. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Некоторое время назад владелица ювелирного магазина сообщила в полицию, что ее обокрали. Неизвестный пробрался внутрь, выгреб все украшения с витрины и скрылся. Ущерб составил 1 миллион 727 тысяч рублей.

Похитителя быстро нашли. Им оказался 37-летний местный житель. Безработный, ранее не судимый. А толкнуло его на такой шаг желание обогатиться легко и быстро. Правда, как он собирался превращать украденный товар в наличные деньги, он не подумал. Дудинка – город небольшой и даже если бы он совершил идеальное ограбление, его бы все равно вычислили при попытке продать золото. Ну, разве что покинуть Дудинку и улететь на «большую землю».

Мужчине повезло – ему дали 2 года, а ведь могли бы и по полной – 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU