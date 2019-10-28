В Красноярске обманутый дольщик потребовал признать застройщика банкротом

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-28T11:05:03+03:00

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В красноярский арбитражный суд поступило заявление от гражданина, который просит признать банкротом строительную компанию «СпецСтрой». Истец сообщает, что компания должна ему 2,8 миллионов рублей. В прошлом году он уже обращался в арбитраж, но заявление вернули из-за того, что пакет документов был неполным, пишет интернет газета NewsLab.ru. Заявление поступило 25 октября, у суда есть 5 рабочих дней, чтобы принять по нему решение.

Добавим, что компания «СпецСтрой» занималась строительством жилого микрорайона «Енисей» на улице Прибойной в микрорайоне Пашенный. Возведение домов прекратилось пару лет назад. В настоящее время их включили в реестр проблемных домов, судьба которых решается на уровне края. А на руководителя компании заведено уголовное дело, его подозревают в крупном мошенничестве в отношении дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU