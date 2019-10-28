2019-10-28T08:17:22+03:00
Общество

В Красноярском крае задержали микроавтобус с нелегалами в багажнике

Ехали из Якутии в Кыргызстан
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае задержали микроавтобус с нелегаламиВ Красноярском крае задержали микроавтобус с нелегаламиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Боготольском районе края на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» госавтоинспекторы задержали микроавтобус «Мерседес». В салоне – водитель и три пассажира. Все держали путь из Якутии в Кыргызстан. Когда дорожные полицейские попросили открыть багажное отделение, там обнаружили еще трех человек. Выяснилось, что это иностранцы, которые находятся на территории России незаконно, нарушая миграционное законодательство. Их доставили в отдел полиции, составили административный протокол. Решается вопрос о выдворении граждан ближнего зарубежья из России.

Будет наказан и водитель: за отсутствие тахографа и страховки. Кроме того, три легальных пассажира, которые ехали в салоне, не были пристегнуты – за них водителю еще добавят штраф. Наконец, самое главное, водитель не имеет лицензии на перевозку пассажиров. Так что рейс прерван, микроавтобус помещен на спецстоянку, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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