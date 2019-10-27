В Красноярском крае спасатели вскрыли дверь в квартиру, чтобы спасти мужчину от суицида

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-27T07:04:32+03:00

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В Шарыпово (Красноярский край) спасатели взломали дверь в квартиру на пятом этаже, чтобы спасти человека от суицида. Об этом сообщается в оперативной сводке КГКУ «Спасатель».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, спасатели выехали на место происшествия после звонка из полиции. Поступившая информация: на улице 6 микрорайон местный житель грозится выпрыгнуть из окна пятого этажа, в квартиру никого не пускает. Пока полицейские отговаривали его от рокового шага, спасатели выполнили слесарные работы. Сотрудникам спецслужб удалось попасть в квартиру и найти нужные слова. Прислушавшись к их доводам, мужчина перестал угрожать и согласился спуститься с подоконника.

Спасатели выполнили свою работу безупречно. Благодаря их оперативности и профессионализму сейчас в сводке указано: «Спасен 1 человек».

Что стало причиной поступка спасенного мужчины, сейчас предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU