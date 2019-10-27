2019-10-27T06:25:19+03:00
Общество

Житель Лесосибирска более года проведет в колонии за систематическое вождение в пьяном виде

Его свободу уже ограничивали, но должного эффекта это не возымело
Ольга КОСТИНА
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Злостного нарушителя уже привлекали к ответственностиЗлостного нарушителя уже привлекали к ответственностиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Житель Лесосибирска признан виновным в суде по обвинению в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в краевой полиции.

В апреле 2019 года дорожные полицейские остановили автомобиль ВАЗ 21053, которым управлял 28-летний водитель. От мужчины разило алкоголем, и вел он себя неадекватно. Во время освидетельствования прибор показал результат 0,49 мг/л. Как выяснилось, нарушитель с 2015 года уже четыре раза привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В прошлом году за подобное нарушение в отношении любителя пьяной езды было возбуждено сразу два уголовных дела по статье 264.1 (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Наказание по одному делу - 3 месяца лишения свободы, по второму – 6 месяцев и запрет на 3 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Но все тщетно.

- 28–летний мужчина был вновь осужден и по решению Лесосибирского городского суда, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. – Он приговорен к лишению свободы сроком на 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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