2019-10-26T12:32:32+03:00
Звезды

В аэропорту Красноярска 40 человек исполнили арию из «Травиаты» Верди

Свое выступление они посвятили закрытию фестиваля Хворостовского
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Выступление для многих стало приятной неожиданностьюВыступление для многих стало приятной неожиданностьюФото: Мария ЛЕНЦ
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Слух пассажиров красноярского аэропорта в субботу, 26 октября, услаждали солисты Театра оперы и балета Зоя Ржеплянская, Давид Есаян и 40 студентов колледжа искусств имени Иванова-Радкевича. Они исполнили арию из оперы Джузеппе Верди «Травиата» под аккомпонемент рояля.

Опера в аэропорту.Видео: соцсети

Вышло очень красиво. В аэропорту оказалась хорошая аккустика и много благодарных зрителей. Таким необычным и красивым способом артисты поздравили аэропорт с 39-летием и отметили завершение фестиваля Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Добавим, что аэропорт поддерживал фестиваль с момента идеи его возникновения, и символическим знаком этой поддержки стали многочисленные акции, которые здесь провели (в том числе и оперное пение, и установка белого рояля в зале прибытия). Фестиваль Дмитрия Хворостовского прошел с большим аншлагом, его посетила и семья певца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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