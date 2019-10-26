В аэропорту Красноярска 40 человек исполнили арию из «Травиаты» Верди
Слух пассажиров красноярского аэропорта в субботу, 26 октября, услаждали солисты Театра оперы и балета Зоя Ржеплянская, Давид Есаян и 40 студентов колледжа искусств имени Иванова-Радкевича. Они исполнили арию из оперы Джузеппе Верди «Травиата» под аккомпонемент рояля.
Опера в аэропорту.Видео: соцсети
Вышло очень красиво. В аэропорту оказалась хорошая аккустика и много благодарных зрителей. Таким необычным и красивым способом артисты поздравили аэропорт с 39-летием и отметили завершение фестиваля Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Добавим, что аэропорт поддерживал фестиваль с момента идеи его возникновения, и символическим знаком этой поддержки стали многочисленные акции, которые здесь провели (в том числе и оперное пение, и установка белого рояля в зале прибытия). Фестиваль Дмитрия Хворостовского прошел с большим аншлагом, его посетила и семья певца.
ИСТОЧНИК KP.RU