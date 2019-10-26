В аэропорту Красноярска 40 человек исполнили арию из «Травиаты» Верди

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-26T12:32:32+03:00

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Слух пассажиров красноярского аэропорта в субботу, 26 октября, услаждали солисты Театра оперы и балета Зоя Ржеплянская, Давид Есаян и 40 студентов колледжа искусств имени Иванова-Радкевича. Они исполнили арию из оперы Джузеппе Верди «Травиата» под аккомпонемент рояля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/740259" frameborder="0"></iframe> Опера в аэропорту.Видео: соцсети

Вышло очень красиво. В аэропорту оказалась хорошая аккустика и много благодарных зрителей. Таким необычным и красивым способом артисты поздравили аэропорт с 39-летием и отметили завершение фестиваля Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Добавим, что аэропорт поддерживал фестиваль с момента идеи его возникновения, и символическим знаком этой поддержки стали многочисленные акции, которые здесь провели (в том числе и оперное пение, и установка белого рояля в зале прибытия). Фестиваль Дмитрия Хворостовского прошел с большим аншлагом, его посетила и семья певца.

ИСТОЧНИК KP.RU