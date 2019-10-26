«Сын кричал и плакал»: в Красноярске на первоклассника напала собака

СЕГОДНЯ 04:43 2019-10-26T04:43:44+03:00

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На Менжинсково в Красноярске, во дворе одной из школ, собака на глазах матери напала на первоклассника. Произошло все, когда женщина с сыном гуляли в школьном дворе. Здесь же выгуливала взятую из приюта дворнягу еще одна женщина. Без поводка. В какой-то момент пес кинулся на ребенка.

- Собака содрала шапку, разодрала в клочья, - рассказала в соцсетях красноярка. - Сын кричал и плакал, а хозяйка нам заявила, что у меня все дети психопаты. Деньги за шапку я стрясла. Но проблема в том, что эта хозяйка с собакой постоянно без поводка. И собака постоянно прыгает на людей.

Добавим, что инцидент, судя по словам матери мальчика, не первый. Женщине неоднократно делали замечания за нападения собаки. Однако та уверяет, что собака просто хочет поиграть. После случившегося мать ребенка написала заявление в полицию. Может, хоть это заставит собачницу убраться со школьного двора и надеть намордник собаке. Штраф за выгул животных на территории школ и детсадов - до 500 рублей, а за отсутствие поводка - до 2 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU