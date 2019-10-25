В Красноярске ночью загорелась квартира: эвакуировали 58 человек

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-25T10:01:47+03:00

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В Красноярске на улице Быковского, 11а (в Зеленой роще) загорелись квартиры на верхнем этаже пятиэтажки. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сообщение на пульт дежурного диспетчера поступило в 5 часов 34 минуты.

Еще до приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 34 человека, в числе которых 6 детей. И пожарные помогли выйти еще 23 взрослым и одному ребенку. На пожаре работали 42 спасателя и 13 единиц техники. Огонь удалось локализовать уже через час после того, как поступил сигнал. И еще час ушел на то, чтобы полностью потушить огонь.

Пострадавших и погибших нет. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, это будут выяснять дознаватели. Это могло быть как короткое замыкание, так и неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU