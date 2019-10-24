2019-10-24T12:55:51+03:00
Общество

Стрелок в Красноярском крае целился в ондатру, а попал в женщин

За ранения женщинам положена компенсация в один миллион 600 тысяч рублей
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Стрелок в Красноярском крае целился в ондатру, а попал в женщинСтрелок в Красноярском крае целился в ондатру, а попал в женщинФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае стрелок целился в ондатру, а попал в женщину. Неприятное происшествие произошло на производстве. Из материалов дела следует, что работник «Назаровского рыбного хозяйства» увидел возле плавающей насосной станции ондатру и решил ее истребить. Для этого он взял принадлежащее ему двуствольное ружье. Как позже выяснилось, оружие он хранил на рабочем месте незаконно.

- Стрелок прицелился и приготовился стрелять, но вдруг поскользнулся. Выстрел прозвучал, но пуля, которая предназначалась грызуну, попала в коллег, которые шли на работу, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Пострадавшие через суд добились, чтобы им выплатили компенсацию за огнестрельные ранения. В результате происшествия женщины получили телесные повреждения лица, грудной клетки и конечностей. Что расценивается как тяжкий вред здоровью. За этот самый вред и придется виновным заплатить один миллион 600 тысяч рублей. К слову, происшествие расценили, как производственную травму, поэтому выплачивать крупную сумму пришлось работодателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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