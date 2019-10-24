В Красноярске пропавший 23 октября подросток нашелся

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-24T10:49:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске нашелся 13-летний мальчик. Ранее сообщалось, что он пропал вечером 23 октября. О происшествии сообщила опекун несовершеннолетнего. Женщина объяснила, что мальчик ушел из школы и до настоящего времени домой не вернулся. Предположительно он пропал в районе ДК 1 мая

- На поиски мальчика тут собрались правоохранители и экипажи патрульно-постовых служб, подключились волонтеры и инспекторы по делам несовершеннолетних, просто неравнодушные горожане. В поисках задействовали более 100 сотрудников полиции, которые проверяли места. В итоге подростка нашли живым и невредимым в одном из торговых центров города, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Беглеца передали в руки инспекторов по делам несовершеннолетних. Стражам порядка предстоит узнать, почему мальчик так поступил и при каких обстоятельствах случилось это «бегство».

ИСТОЧНИК KP.RU