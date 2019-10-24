Парень в Красноярском крае вышел из тюрьмы стал жертвой воров

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-24T08:57:24+03:00

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В Красноярском крае вышедшему из тюрьмы 19-летнему парню пришлось идти в полицию. Дело в том, что с его карты пропали 150 тысяч рублей. Молодой человек просил правоохранителей выяснить, куда делись деньги. Полицейские с поставленной задачей справились и вскоре вышли на людей, которые могут быть причастны к краже.

- Выяснилось, что до того, как заявителя осудили и отправили в исправительную колонию, он жил у семейной пары. Он часто доверял свой «пластик» хозяевам дома и даже привязал услугу «мобильный банк» к номеру телефона 26-летней женщины. Когда потерпевший попал в тюрьму, его приятели продолжали тратить деньги с помощью подключенного мобильного сервиса, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

У фигурантов провели обыск и нашли компьютерную и бытовую технику, а также электроинструменты, приобретенные на деньги потерпевшего. В отношении супругов возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». За этот проступок они могут лишиться свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU