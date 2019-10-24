2019-10-24T08:57:24+03:00
Происшествия

Парень в Красноярском крае вышел из тюрьмы стал жертвой воров

С его банковской карты исчезли 150 тысяч рублей
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Парень в Красноярском крае вышел из тюрьмы стал жертвой воровПарень в Красноярском крае вышел из тюрьмы стал жертвой воровФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае вышедшему из тюрьмы 19-летнему парню пришлось идти в полицию. Дело в том, что с его карты пропали 150 тысяч рублей. Молодой человек просил правоохранителей выяснить, куда делись деньги. Полицейские с поставленной задачей справились и вскоре вышли на людей, которые могут быть причастны к краже.

- Выяснилось, что до того, как заявителя осудили и отправили в исправительную колонию, он жил у семейной пары. Он часто доверял свой «пластик» хозяевам дома и даже привязал услугу «мобильный банк» к номеру телефона 26-летней женщины. Когда потерпевший попал в тюрьму, его приятели продолжали тратить деньги с помощью подключенного мобильного сервиса, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

У фигурантов провели обыск и нашли компьютерную и бытовую технику, а также электроинструменты, приобретенные на деньги потерпевшего. В отношении супругов возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». За этот проступок они могут лишиться свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске пропавший 23 октября подросток нашелся
В Красноярском крае предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях из-за циклона
В Красноярском крае рассказали, как не отравиться овощами и рыбой
Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie
Антимономольщики в Красноярском крае обнулили договор чиновников с назаровским «Водоканалом»
Лучших аграриев в Красноярском крае наградят новыми авто
На юге Красноярского края открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта
В Красноярском крае за просрочку оштрафовали целый мясокомбинат
«Задействованы более 100 полицейских»: в Красноярске идут поиски 13-летнего Сергея Зубцова
Осужденные в Красноярском крае сдали экзамены по основам православия
Горе-отец в Красноярском крае решил проблему с алиментами из-за страха остаться без денег
Рудниками, карьерами и обогатительными фабриками в Норильске займутся горноспасатели
В Красноярске продолжается зачистка незаконной рекламы
Ночная перестрелка случилась в Кызыле из-за пьяного водителя
На острове Отдыха в Красноярске открыли обновленный легкоатлетический манеж
«500 рублей за каждый километр»: экс-руководитель департамента городского хозяйства Красноярска получил штраф
Жительница Красноярска решила купить осла и нарвалась на мошенников
Следователи показали, как вскрывают сейф с золотом, найденный на месте разрушения дамбы в Красноярском крае
В Красноярском крае за чертой бедности живут более 500 тысяч человек
Жителю Красноярского края дали 3 года за кражу парфюма из магазина
В Красноярске задержан чиновник из администрации Ленинского района
В Красноярске издан альбом о Хворостовском
В Красноярске завершился XIX Международный фестиваль современной хореографии «Айседора»
В Красноярске на неделю перекрывают улицу Ладо Кецховели
В Красноярском крае яблоки подешевели, а цены на помидоры выросли
В Норильске раскрыта община экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
В Канске обнаружили склад с нелегальным алкоголем на сумму в миллион рублей
Лучшую клинику для сохранения красоты и молодости выбирают в Красноярском крае