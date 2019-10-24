Лучших аграриев в Красноярском крае наградят новыми авто

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-24T08:27:13+03:00

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В Красноярском крае лучшим агрария подарят новые машины. Такой чести удостоятся 12 представителей отрасли. Они показали отличный результат по итогам сельскохозяйственного года и трудовых соревнований. Заслуженные награды труженикам вручат в День урожая.

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли, на сегодняшний день восемь легковых автомобилей «Лада» уже доставили в край. Вскоре довезут еще автомобили-фургоны ГАЗ и грузовой автомобиль УАЗ. Такое машины не случайно дарят сельчанам. Транспорт подходит для сельской местности.

Покупка таких подарков обошлась казне в 12,2 миллионов рублей. Напомним, что традиция дарить такие подарки агрария появилась в крае 11 лет назад. За это врем заслуженные награды получили 93 представителя агропромышленного комплекса. Среди них комбайнеры, механизаторы, телятницы, свиноводы, операторы машинного доения, техники, руководители сельхозпредприятий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

ИСТОЧНИК KP.RU