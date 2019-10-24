2019-10-24T06:29:07+03:00
Общество

Осужденные в Красноярском крае сдали экзамены по основам православия

Обучение проходило дистанционно в течение трех лет
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Осужденные в Красноярском крае сдали экзамены по основам православияОсужденные в Красноярском крае сдали экзамены по основам православияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае осужденные дали экзамен по основам православия. Слушатели курса дистанционно в течение трех лет постигали азы религиозного предмета. Они изучили такие дисциплины, как «Основы православной веры» и «Четвероевангелие».

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Красноярскому краю, экзамен у осужденных принимал помощник председателя отдела по взаимоотношениям с казачеством Красноярской митрополии, штатный священник Александро-Невского храма в Красноярске протоиерей Александр Глушанков. Также на итоговых испытаниях присутствовали преподаватели.

По итогу экзаменов пять человек получили свидетельства об окончании православных курсов по предмету «Основы православной веры» и два – по предмету «Четвероевангелие». Напомним, впервые подобный экзамен обитатели колонии сдали в 2013 году. Среди первых слушателей были девять осужденных в возрасте от 30 до 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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