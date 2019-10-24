2019-10-24T03:18:34+03:00
Общество

Бывший главный по городскому хозяйству Красноярска получил штраф

Такое наказание ему назначили за нарушение бюджетного законодательства
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Бывший главный по городскому хозяйству Красноярска получил штрафБывший главный по городскому хозяйству Красноярска получил штрафФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске проверили, правильно ли администрация города исполняет бюджетное законодательство. Оказывается, что нарушения есть. Так, министерство строительства Красноярского края и мэрия в марте 2018 года заключили соглашение о предоставлении местному бюджету субсидии. Деньги предназначались на инфраструктурное развитие и улучшение внешнего облика краевой столицы и проведение капитального ремонта уличного освещения.

- По факту городская администрация выполнила работы не полностью. А именно вместо предусмотренных 54,99 километров уличного освещения установили только 30,24 километра. Это и стало поводом для возвращения в краевой бюджет предоставленной министерством строительства края субсидии, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

За недочет пришлось отвечать теперь уже бывшему заместителю главы города - руководителю департамента городского хозяйства. В отношении него завели административное дело за нарушение главным распорядителем бюджетных средств условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов. Итого разбирательств стал штраф на сумму 10 тысяч рублей, который выписали бывшему главному по городскому хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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