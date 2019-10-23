Жителю Красноярского края дали 3 года за кражу парфюма из магазина

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-23T14:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителю Дивногорска дали три года колонии общего режима за кражу парфюма из магазина. Впрочем, если бы у него это был единичный случай, наказание было бы не столь суровым. Однако все дело в том, что 40-летний мужчина давно промышлял мелкими кражами из торговых точек. Так что посадили его не за «качество», а за количество.

Несколько месяцев назад мужчина зашел в магазин, взял с витрины 5 флаконов с лосьоном для бритья, положил в пакет и выбежал на улицу, не оплатив товар. Вычислить его удалось по записи с камеры видеонаблюдения. Когда его задержали, выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за кражи.

К тому же удалось доказать его причастность еще к шести аналогичным эпизодам, сообщает «ТВК Красноярск». Стоимость лосьона для бритья составила 1,5 тысячи рублей. А общий ущерб магазинам – больше 5 тысяч рублей. Кстати, украденное он продавал.

ИСТОЧНИК KP.RU