2019-10-23T12:15:40+03:00
Общество

В Красноярске на неделю перекрывают улицу Ладо Кецховели

Там начинается сверхплановый ремонт
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на неделю перекрывают улицу Ладо КецховелиВ Красноярске на неделю перекрывают улицу Ладо КецховелиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на неделю перекрывают участок улицы Ладо Кецховели. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщила пресс-секретарь компании «КрасКом» Татьяна Лукина. Причина перекрытия – ремонт на трубе холодного водоснабжения в районе дома № 31. Там необходимо заменить аварийную технологическую камеру, а также участок изношенного магистрального водопровода и три отслуживших свой срок задвижки.

Для обеспечения безопасности ремонтного персонала, работающего в камере под дорогой, будет закрыто сквозное движение транспорта на этом участке улицы с 9:00 часов 24 октября до 9:00 часов 31 октября.

«КрасКом» принес красноярцам извинения за неудобства. Благоустройство проезжей части будет восстановлено по технологии литого асфальта, который можно использовать при температуре воздуха до –10 °С. Он обладает высокой водонепроницаемостью, благодаря этому вода не попадает внутрь асфальтобетона, поэтому погодные условия, в том числе снег, не влияют на его прочность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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