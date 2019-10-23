В Красноярском крае яблоки подешевели, а цены на помидоры выросли
Наибольший рост цен во всех регионах – на свежие помидоры, особенно сильные изменения коснулись Красноярского края. Значительно подорожала и гречневая крупа, жителям Красноярского края и Республики Хакасия придется искать альтернативу продукту или платить больше.
Цены на говядину, сахар и шоколадные конфеты почти не изменились. Неоднозначная ситуация с пшеном: в Хакасии цены на него стремительно падают, в крае – снижаются, но с меньшим темпом, в Тыве – незначительно растут.
Порадовать жителей регионов можно ценами на яблоки, морковь и капусту. Снижение хоть и небольшое, но все же приятное.
Данные предоставлены Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.
ИСТОЧНИК KP.RU