СЕГОДНЯ 06:15 2019-10-23T06:15:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне днем, 22 октября, в Красноярске водитель проехал на красный свет и сбил пешехода на переходе, а затем попытался скрыться с места происшествия. Однако очевидцы тут же сообщили номер и приметы автомобиля в полицию. Информацию получил экипаж ДПС, дежуривший на улице Судостроительной, и вскоре заметил похожую под описание «Тойоту».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/739526" frameborder="0"></iframe> В Красноярске водитель-бесправник сбил пешехода и попытался скрыться от ДПС.

Однако водитель при виде дорожного полицейского, который призвал его остановиться, только прибавил скорости. Началась погоня с мигалками – сначала по Судостроительной, потом по Карамзина. Вскоре водитель, видимо, понял, что делает себе только хуже, и остановился. Его заковали в наручники.

Как выяснилось, причин паниковать у 20-летнего нарушителя было много: проехал на красный, сбил пешехода, никогда не получал водительских прав, выехал на встречную полосу, нет полиса ОСАГО. Вдобавок своим неподчинением законным требованиям сотрудникам полиции добавил себе проблем.

Нарушителя арестовали на 12 суток и выписали несколько штрафов. Остается добавить, что 34-летний пешеход, к счастью, получил незначительные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU