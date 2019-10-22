2019-10-22T08:33:42+03:00
Общество

В Красноярске на предстоящие праздники перекроют улицы в центре

Рассказываем, где именно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на предстоящие праздники перекроют улицы в центреВ Красноярске на предстоящие праздники перекроют улицы в центреФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на предстоящие праздники перекроют улицы в центре города. Напомним, что страна отмечает День народного единства 4 ноября. В связи с этим в Красноярске планируются народные гуляния и массовые мероприятия. Для этого будут приняты все необходимые меры безопасности.

Итак, 3 и 4 ноября будут закрыты для движения транспорта несколько участков в районе Театральной площади – с 21:00 3 ноября до 18:00 4 ноября:

- по улице Бограда на участке от улицы Вейнбаума до Перенсона;

- по проезду от улицы Перенсона до здания № 94 по улице Урицкого.

Также на указанных участках в период с 08:00 3 ноября до 18:00 4 ноября вводится запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

Напомним, что красноярцам предстоят последние в этом году длинные выходные: отдыхать будем 2, 3 и 4 ноября – с субботы по понедельник включительно. Позже «Комсомольская правда»-Красноярск расскажет о прогнозе погоды на праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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