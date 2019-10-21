Мэрия Красноярска потратит 27 миллионов рублей на новогодние елки для города

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-21T11:48:19+03:00

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Власти Красноярска в этом году планируют потратить свыше 27 миллионов рублей на новогодние елки для города. Конкурс уже объявлен, и желающие могут подавать заявки. Как сообщается на официальном портале госзакупок, большая часть суммы уйдет на установку праздничных елок на площади Революции и в Татышев-парке - администрация города выделит на это около 19 миллионов рублей. Остальные деньги, порядка 9 миллионов, направят на установку, обслуживание и демонтаж елки на Театральной площади.

Напомним, что годом ранее в Красноярске на Театральной площади установили самую высокую в России елку, однако сами красноярцы раскритиковали ее - не понравилась. Кроме того, елка стала еще и самой дорогой - на нее потратили 51 миллион рублей.Тем не менее и в этом году ее установят, только обойдется это городу значительно дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU