2019-10-21T09:59:04+03:00
Общество

Росатом отказался продлевать контракт с директором ГХК в Железногорске Петром Гавриловым

У него последний рабочий день
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Петр Гаврилов Фото: личная страница в соцсетиПетр Гаврилов Фото: личная страница в соцсети
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Понедельник, 21 октября стал последним рабочим днем для директора Горно-химического комбигата и депутата Заксобрания Красноярского края Петра Гаврилова. Росатом отказался продлевать с ним контракт. Об этом сообщил сам Гаврилов на страничке в соцсети.

- Я уважаю это решение, - сказал Гаврилов. - В свое время я планировал быть на этой должности 5 лет, а задержался на 13. В 2006 году меня направил сюда Сергей Кириенко с задачей: закрыть комбинат или найти его возможное будущее. Реактор дорабатывал последние годы, в след за ним радиохимия, мокрое хранилище - срок эксплуатации заканчивался в 2010-м. Стояла дилемма: либо приступить к выводу площадки из эксплуатации, либо найти способ строиться, чтобы появилось будущее у предприятия. Мы выбрали второй путь. Это были трудные, но, несомненно, счастливые для всех нас годы.

За время руководства Гаврилова на ногро-химическом комбинате прошла модернизация мокрого хранилища - его срок эксплуатации увеличен до 2045 года; построен комплекс сухих хранилищ камерного типа - единственных в мире.

- Мы построили ЗФТ-завод фабрикации МОКС, чего так и не смогли сделать хваленые американцы, хотя потратили уже в 50 раз больше средств, - говорит Гаврилов. - Запущены десятки других объектов. Я с легким сердцем передаю его в руки нового руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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