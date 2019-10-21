2019-10-21T08:38:25+03:00
Происшествия

На прииске в Красноярском крае продолжаются поиски 5 пропавших при прорыве плотины

Сегодня людей будут искать с воздуха вертолетом МИ-8
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Спасатели совершают облеты территории в поисках пропавших при прорыве дамбы Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краюСпасатели совершают облеты территории в поисках пропавших при прорыве дамбы Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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В Щетинкино Курагинского района продолжаются поиски 5 человек, которые пропали после прорыва плотины на прииске. Напомним, в ночь на 19 октября напор воды на Сейбе одну за другой снес пять незаконно построеных дамб. Гиганская волна накрыла постройки, где жили золотодобытчики. В результате ЧП погибло 15 человек, еще 16 пострадало. Судьба пятерых остается неизвестной. Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, сегодня поисками займется МИ-8.

- За прошедшие сутки при проведении аварийно-спасательных работ обследованы береговая линия вдоль реки Сейба до впадения в реки Сисим, проведены работы по разбору завалов по течению реки Сейба по береговой линии на удалении 1 200 метров, а также по разбору завалов и скоплению строительного мусора на островной части реки- пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск спасатели. - Работы будут продолжены, ниже по течению реки с применением водолазных служб и кинологических расчетов МЧС России.

Также спасатели отмечают, что пока не требуется привлекать дополнительные силы для ликвидации ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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