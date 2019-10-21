2019-10-21T06:46:40+03:00
Общество

Красноярка с идеальным телом стала чемпионкой России по бодибилдингу

Эльвире Горякиной всего 19 лет, но она очень целеустремленная
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Эльвира Горякина стала чемпионкой России Фото: инстаграм спортсменкиЭльвира Горякина стала чемпионкой России Фото: инстаграм спортсменки
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Красноярке Эльвире Горякиной всего 19 лет. На прошедшем в Перми чемпионате России по бодибилдингу девушка одержала убедительную победу - с большим отрывом обошла соперниц. Эльвира - чемпионка России среди юниорок!

el_goryakinael_goryakina
Эльвира Горякина
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- Не осознаю еще того, что произошло, - признается радостная девушка. Внутри все перевернулось, когда назвали мой номер. Да еще и с отрывом. Мне все пишут, поздравляют. Спасибо за поддержку всем, кто в меня верил! Трансляцию смотрела вся моя семья. Как только сошла со сцены, позвонили родители, а я даже слова сказать не могла. Плакала и все... Самое главное признание - это чувство гордости родителей за тебя. Я очень люблю свою семью! За все им благодарна!

Добавим, что девушку тренирует Алексей Плюхин. Именно он привел к победе на турнире Арнольда Шварценеггера другую спортсменку, Марию Макарову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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