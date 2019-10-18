Гендиректор и бухгалтер Канского КХП пытались скрыть от государства 131 миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-18T12:25:41+03:00

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Гендиректор Канского КХП, его бухгалтер и еще трое их помощников решили утаить налоги от государства, рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В течение года бухгалтер предприятия при полном одобрении шефа штамповала подложные платежные поручения и счета-фактуры, по которым на счета подконтрольных фирм текли деньги - 131 миллион рублей. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов пособничество и подделку документов.

- По предварительной версии следствия, в период с сентября 2015 года по июль 2016 года главный бухгалтер предприятия изготовила в целях уклонения от уплаты налогов фиктивные платежные поручения о переводе денежных средств со счета ООО «Канский КХП» на счета подконтрольных организаций в сумме более 131 миллиона рублей, - рассказали о схеме в следствии. - Основанием для изготовления фиктивных платежных поручений послужили поддельные счета-фактуры, изготовленные пособником.

Теперь предпринимателей ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU