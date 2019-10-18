2019-10-18T11:56:07+03:00
Происшествия

В Красноярске задержали двух насильников, от которых девушка по вызову пыталась сбежать через окно

Через 8 часов издевательств девушка сумела открыть окно и выпрыгнула
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Насильников, которые довели девушку до прыжка из окна, арестовалиНасильников, которые довели девушку до прыжка из окна, арестовалиФото: Мария ЛЕНЦ
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СК возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин, которые 8 часов подряд издевались над девушкой по вызову на Взлетке в Красноярске. По данным ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, насильников было двое (32 и 34 года), в отношении обоих возбуждены уголовные дела по «а» ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). Произошло все ночью 10 октября на Молокова. Хозяин квартиры пригласил к себе 25-летнюю проститутку.

Задержание. Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД по краю добавили: чтобы задержать подозреваемых, сотрудникам полиции пришлось подниматься по пожарной летнице.

- Увидев, что мужчин двое, девушка попыталась уйти, но они закрыли дверь и около восьми часов совершали в отношении потерпевшей сексуальное насилие, - сообщает пресс-служба регионального Следкома. - Около восьми часов утра девушка сумела открыть окно и выпрыгнуть, получив при падении тяжелые травмы.

Девушка жива. Насильники арестованы на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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