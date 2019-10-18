В Красноярске задержали двух насильников, от которых девушка по вызову пыталась сбежать через окно
СК возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин, которые 8 часов подряд издевались над девушкой по вызову на Взлетке в Красноярске. По данным ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, насильников было двое (32 и 34 года), в отношении обоих возбуждены уголовные дела по «а» ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). Произошло все ночью 10 октября на Молокова. Хозяин квартиры пригласил к себе 25-летнюю проститутку.
Задержание. Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В пресс-службе ГУ МВД по краю добавили: чтобы задержать подозреваемых, сотрудникам полиции пришлось подниматься по пожарной летнице.
- Увидев, что мужчин двое, девушка попыталась уйти, но они закрыли дверь и около восьми часов совершали в отношении потерпевшей сексуальное насилие, - сообщает пресс-служба регионального Следкома. - Около восьми часов утра девушка сумела открыть окно и выпрыгнуть, получив при падении тяжелые травмы.
Девушка жива. Насильники арестованы на время следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU