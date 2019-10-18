2019-10-18T04:30:15+03:00
Общество

Губернатор проверил реконструкцию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска

Более 100 единиц техники занято на работах
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Реконструкция рулежной дорожки в аэропорту Красноярска Фото: пресс-служба правительства Красноярского краяРеконструкция рулежной дорожки в аэропорту Красноярска Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
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В аэропорту Красноярска полным ходом идет реконструкция рулежной дорожки, которая, впрочем, не мешает аэропорту справляться с необходимым объемом работы по приему и отправке рейсов. Более того, в дальнейшем новая рулежка позволит двое увеличить оборот аэропорта. На реконструкции магистральной рулежной дорожки задействовано больше 100 машин, сообщает Ньюслаб. Накануне ход работ проверил губернатор региона Александр Усс.

Отметим, что в данный момент в аэропорту идут земляные работы, строительство фундамента очистных сооружений поверхностного стока, водосточно-дренажной сети. Кроме того, рабочие готовят основания искусственных покрытий. Цемент для основания дорожки уже начали заливать на прошлой неделе. Добавим, что на реконструкцию магистральной рулежной дорожки в 2018-2020 годах из федерального бюджета выделят 1,9 миллиарда рублей. Скорейшая реализация проекта стала возможной, благодаря активной позиции Александра Усса, который добился финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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