СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-17T16:13:03+03:00

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В Заозерном полицейские отыскали 80-летнюю бабушку, которая заблудилась в селе. А случилось это несколько дней назад. В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, как было дело. Вечером, уже стемнело, в дежурную часть позвонила обеспокоенная женщина и сказала, что ее пожилая мама ушла из дома и не вернулась. Она переживала: старушка едва-едва ходит, если упадет – не поднимется. Дочь искала ее, звала, но безрезультатно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738450" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае полицейские нашли 80-летнюю бабушку.

Сотрудники полиции приступили к поискам с опроса соседей: вдруг кто-то встречал пропавшую. Затем обследовали поле, овраги, заброшенные дома. Старушку обнаружили в одном из таких пустых дачных домиков. Она пояснила, что вечером возвращалась с прогулки и заблудилась, спутала чужой дом со своим и зашла в него. А потом испугалась, заперла ворота на засов и замкнулась внутри. Так и просидела до следующего дня.

Пенсионерку на руках принес домой крепкий сотрудник и передал дочери. Та стала хлопотать над матерью, напоила горячем чаем. И поблагодарила всех за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU