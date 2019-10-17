2019-10-17T13:20:55+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края полицейские устроили погоню за угонщиком из автомойки

Мужчина украл автомобиль у своего работодателя [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Минусинском районе полицейские устроили погоню за угонщикомВ Минусинском районе полицейские устроили погоню за угонщикомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минусинском районе полицейские устроили погоню за угонщиком. Случилось это накануне. В пресс-службе полиции Минусинска «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что к ним поступил сигнал, что в селе Идринском угнали микроавтобус Toyota Hiace. Его заметили на дороге в сторону Минусинска. Информацию тут же передали всем постам и вскоре угнанный микроавтобус обнаружил наряд дорожно-патрульной службы.

На юге Красноярского края полицейские устроили погоню за угонщиком из автомойки.

Требование остановиться водитель проигнорировал и только прибавил скорости, полицейские – за ним. Включили мигалки, требовали прекратить движение и съехать на обочину, все безрезультатно. Угонщик лишь давил на газ. Он уже въехал в населенный пункт и тогда полицейские приняли решение применить табельное оружие. Это подействовало.

За рулем находился 48-летний житель Краснотуранского района. Стало известно, что за день до угона он устроился на работу в автомойку в село Идринское. Откуда похитил различные инструменты и автомобиль, принадлежащий работодателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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