В Красноярске поздравили с 95-летием участника Курской битвы

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-16T15:11:31+03:00

Михаил Ветошкин единственный ветеран из Красноярска, который ездил в прошлом году в Курск на памятные мероприятия

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Михаилу Яковлевичу Ветошкину исполнилось 95 лет. Несмотря на почтенный возраст, красноярец по-военному собран и подтянут - ни за что не дашь ему таких лет. Живет он в Кировском районе. А в прошлом году стал единственным от Красноярска ветераном Великой Отечественной, кто отправился в Курск на памятные мероприятия, посвященные 75-летию Курской битвы, сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Он участник Курской битвы.

- При содействии сотрудников районного управления соцзащиты Михаил Яковлевич до сих пор участвует в районных, городских и краевых патриотических мероприятиях, - рассказали в мэрии Красноярска.

В Красную Армию Михаил Яковлевич вступил в 18 лет. Окончил курсы радистов и попал на Воронежский фронт. За плечами у ветерана самые значимые сражения Великой Отечественной - Курская дуга, освобождение Украины, сражение за Берлин. Может, поэтому возраст и не властен над его статью. Два ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и масса юбилейных наград - все это надежно и трепетно хранится у ветерана.

ИСТОЧНИК KP.RU