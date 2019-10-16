Пациенты рассказали, как кормят в 20-й больнице Красноярска

СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-16T06:41:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Пациенты межрайонной клинической больницы № 20 имени И.С. Берзона довольны больничной кухней. Здесь прошел отпрос, в котором поучаствовала треть проходящих лечение в стационаре - более 300 человек. Медики поделились результатами опроса.

Оказывается, более 94 процентов пациентов говорят, что питание в больнице налажено неплохо - опрос проходил среди тех, кто лечится в детской и взрослой хирургии, детской соматике, терапии, в родильном доме. 77,6 процентов из опрошенных на отлично оценили пищеблок, 80 процентов - полностью удовлетворены ассортиментом. А некоторые даже заявили, что порции слишком большие. Впрочем, есть и пожелания. К примеру, пациентам хотелось бы в меню видеть больше салатов из свежих овощей, побольше сладкого и выпечки, черный кофе и тирамиссу - на десерт, манты, красную рыбу. Да, много чего. Однако в больнице напоминают, что меню здесь особое - оно ограничено по соли, сахару и жирам.

- Больше выпечки, сладкого, жирного в больничном питании ожидать не стоит, иначе бы оно перестало отвечать своему назначению — помогать выздоровлению наших взрослых и маленьких пациентов, - говорит Светлана Пастухова, замглавврача по детству. - В любом случае, мы будем поддерживать высокий уровень качества и постараемся радовать наших пациентов разнообразием блюд.

К слову, новое меню для взрослых уже разработали. Так что питание немного поменяют.

ИСТОЧНИК KP.RU