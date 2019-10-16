Рекорд почти побит: в Красноярске аномально жаркий октябьский день едва не преодолел максимум

СЕГОДНЯ 04:02 2019-10-16T05:49:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Метеорологи расссказали, что вторник, 15 октября, стал самым теплым днем в Красноярске за последние годы. Накануне в городе зафиксирована температура в 20, 5 градусов тепла. Безусловно, для октября это погодная аномалия, однако, по словам начальника отдела метпрогнозов красноярского Гидрометцентра Натальи Красновой, подобное уже случалось. В 1946 году столбики термометров в этот день показывали 21 градус тепла.

Добавим, что рекорд все же не побит. Температурный максимум вчерв в Красноярске зафиксировали на отметке 20,8 градуса тепла. Однако синоптики говорят, что это последнее тепло в текущем сезоне. Бабье лето ушло. Уже в среду, 16 октября, температура воздуха вновь войдет в осенний ритм. Днем в среду ожидаетсч до плюс 15 градусов, ночью - до плюс 13. Ветер юго-западный - 3-8 метров в секунду.

Более того, к концу недели в Красноярске сильно похолодает. Днем в выходные синоптики ожидают до 6 градусов тепла, ночью - до минус 2.

ИСТОЧНИК KP.RU