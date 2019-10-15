2019-10-15T17:05:30+03:00
Общество

Минздрав Красноярского края задолжал предпринимателям 754 миллиона рублей

После вмешательства прокуратуры удалось выплатить 602 миллиона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Минздрав Красноярского края задолжал предпринимателям 754 миллиона рублейМинздрав Красноярского края задолжал предпринимателям 754 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Минздрав Красноярского края задолжал предпринимателям 754 миллиона рублей. Значительный объем просроченной задолженности по исполненным государственным контрактам сложился в течение первой половине 2019 года. Об этом стало известно после проверки, которую проводила прокуратура, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

О сложившейся ситуации было проинформировано правительство края еще 2 августа. Минздрав принял меры. Из бюджета были выделены дополнительные денежные средства, которыми и рассчитались с предпринимателями за полученные товары и оказанные услуги. Таким образом сумма задолженности снизилась на 602 миллиона рублей.

- По информации правительства края в бюджете до конца года будут выделены дополнительные средства, чтобы полностью погасить все долги. Ситуация с выполнением государственными заказчиками условий контрактов по оплате хозяйствующим субъектам выполненных работ находится на постоянном контроле прокуратуры края, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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