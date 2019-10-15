СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-15T11:22:49+03:00

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В Красноярске сотрудники наркоконтроля задержали двух мужчин. Одному 29, другому 39 лет. Приятелей подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, за мужчинами давно установили наблюдение. И в определенный момент нагрянули к ним в квартиру (она находится в Центральном районе).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/737868" frameborder="0"></iframe> В Красноярске задержали наркодилеров с 4 килограммами гашиша.

Обыскивать жилище долго не пришлось. Обычный полиэтиленовый пакет стоял под кроватью. А в нем – несколько упакованных брикетов. Экспертиза показала, что содержимое брикетов – гашиш. Общий вес составил более 3,8 килограммов. Крупная партия, за которую оба наркодилера наверняка получат большой срок.

Уголовное дело возбуждено по трем частям статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

ИСТОЧНИК KP.RU