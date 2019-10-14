Кто станет ректором опорного вуза Красноярска?

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-14T12:06:56+03:00

Выбирать будут из двух кандидатов

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Кандидатов на пост ректора Сибирского государственного университета науки и технологий им. Решетнева изначально было три, но один не прошел аттестацию минобрнауки РФ, осталось двое.

Это ныне исполняющий обязанности ректора Эдхам Акбулатов, бывший мэр Красноярска и бывший председатель правительства края. И Алексей Попов, директор Института информатики и телекоммуникаций СибГУ.

В досье, представленном на выборы, указано, что кандидата технических наук Акбулатова поддержали очень многие структурные подразделения вуза: институты, кафедры, и даже студенческий Дворец культуры «Аэрокосмический».

Алексей Михайлович Попов - доктор физико-математических наук, его поддержала кафедра высшей математики.

Выборы ректора состоятся 8 ноября, выбирать будут делегаты от подразделений университета.

Напомним, опорный вуз, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, был образован путем объединения СибГАУ и СибГТУ.

Кстати, кандидатов на пост ректора Иркутского госуниверситета аттестационная комиссия минобрнауки РФ забраковала, обсуждается, что этот пост, возможно, займет красноярец Владимир Колмаков.

ИСТОЧНИК KP.RU