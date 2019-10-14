2019-10-14T09:15:17+03:00
Общество

Красноярец собирает подписи против пробки на Ботаничке

Петиция адресована мэру и губернатору
Татьяна РЯБИНИНА
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Пробки в Красноярске дело привычное. Но в некоторых случаях достаточно светофора, чтобы их избежать.Пробки в Красноярске дело привычное. Но в некоторых случаях достаточно светофора, чтобы их избежать.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярец Александр Маслов создал петицию, в которой обрисовал ситуацию на улице Ботанической краевого центра: «В средней 40 минут ежедневно мы, автомобилисты, тратим, чтобы проехать от кольца на Ботаничке до кольца на Тотмина. Те, у кого нет автомобилей идут пешком до Тотмина, потому что ехать на автобусе нет смысла». Кроме потери времени, красноярец указывает и на влияние стоящих практически без движения автомобилей на экологию.

Объехать эту улицу нельзя – это единственный выезд в город для жителей крупного микрорайона.

Улица Ботаническая упирается в кольцо на Тотмина, забитое машинами с путепровода. В итоге машины с Ботанической не имеют возможности вклиниться в транспортный поток.

Вот какой способ решения проблемы предлагает автор петиции: «Одной из первоочередных мер я предлагаю установку светофора на спуске с путепровода. Данный светофор нужен только в утренний час-пик. Это позволит существенно разгрузить кольцо».

Также он напоминает, что Генпланом предусмотрены альтернативные выезды из микрорайона в сторону Ветлужанки и в сторону улицы Калинина.

Сейчас петицию подписали около 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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