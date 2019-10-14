Красноярец собирает подписи против пробки на Ботаничке
Красноярец Александр Маслов создал петицию, в которой обрисовал ситуацию на улице Ботанической краевого центра: «В средней 40 минут ежедневно мы, автомобилисты, тратим, чтобы проехать от кольца на Ботаничке до кольца на Тотмина. Те, у кого нет автомобилей идут пешком до Тотмина, потому что ехать на автобусе нет смысла». Кроме потери времени, красноярец указывает и на влияние стоящих практически без движения автомобилей на экологию.
Объехать эту улицу нельзя – это единственный выезд в город для жителей крупного микрорайона.
Улица Ботаническая упирается в кольцо на Тотмина, забитое машинами с путепровода. В итоге машины с Ботанической не имеют возможности вклиниться в транспортный поток.
Вот какой способ решения проблемы предлагает автор петиции: «Одной из первоочередных мер я предлагаю установку светофора на спуске с путепровода. Данный светофор нужен только в утренний час-пик. Это позволит существенно разгрузить кольцо».
Также он напоминает, что Генпланом предусмотрены альтернативные выезды из микрорайона в сторону Ветлужанки и в сторону улицы Калинина.
Сейчас петицию подписали около 500 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU