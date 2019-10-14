В Красноярском крае назначили пятого замминистра образования

СЕГОДНЯ 07:02 2019-10-14T07:02:41+03:00

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Замминистра образования назначен Денис Гергилёв. По условиям срочного служебного контракта контракта в этой должности он будет работать один год. Денис Николаевич стал пятым по счету заместителем министра образования Красноярского края Светланы Маковской. И если первые три работают больше 10 лет, то в этом году к ним добавились еще двое. На официальном сайте минобра пока нет информации об этих сотрудниках.

Как сообщает сайт СФУ, где Гергилев работал до назначения, он – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России СФУ. В 2004 году он окончил Красноярский государственный университет по специальности «История», госуниверситет цветных металлов и золота по специальности «государственное и муниципальное управление» в 2006-м, а магистратуру проходил в НИУ «Высшая школа экономики».

Тема его кандидатской диссертации - «Административное управление Сибирью в XVIII первой половине XIX вв», сфера научных интересов – история Сибири.

Стаж работы по специальности 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU