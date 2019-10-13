В Красноярске появилась группа взаимопомощи для женщин с онкологией

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-13T12:00:15+03:00

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В Красноярске появилась группа взаимопомощи для женщин, которые столкнулись с онкологическим заболеванием органов женской репродуктивной системы и молочной железы. Инициатива создания группы принадлежит комплексному Центру социального облуживания населения Кировского района и Центру социально-психологической реабилитации онкологических больных и лиц групп риска «Вместе против рака».

Группа работает уже несколько недель. На встречах женщины учатся бороться со страхом, работать с паническими атаками. Им помогает общение с теми, кто уже пережил кризисные ситуации и находится в ремиссии. А еще с ними работают психологи.

- Формат встреч очень доверительный и исключительно конфиденциальный. О своем диагнозе многие боятся сказать вслух. Некоторые думают, что обсуждать болезнь неуместно, а кто-то и вовсе отчаялся бороться в одиночку, поэтому готов сдаться. Именно на таких встречах люди, объединенные общей бедой, высказываются, задают вопросы, просят совета, как лучше вести себя при том или ином проявлении недуга, у тех, кто уже сталкивался с заболеванием, – рассказала Татьяна Золотарева, соучредитель центра «Вместе против рака».

ИСТОЧНИК KP.RU