2019-10-13T10:08:33+03:00
Общество

В Хакасии судебный пристав не дал сбежать должнице и этим спас ей жизнь

Женщина собиралась выпрыгнуть из автомобиля на ходу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии судебный пристав не дал сбежать должнице и спас ей жизньВ Хакасии судебный пристав не дал сбежать должнице и спас ей жизньФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Аскизском районе Хакасии судебный пристав-исполнитель спас жизнь своей должнице. Жительница села Бирикчуль едва не совершила непоправимую ошибку. Как это было, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе УФССП по Хакасии.

Женщина числилась в списке злостных должников. Кому именно и за что она должны была выплатить большую сумму денег, не уточняется. Но однажды у порога ее дома появился судебный пристав и сообщил, что ей необходимо проехать с ним в районный отдел, чтобы дать пояснения.

Поначалу женщина согласилась и села в машину. А в дороге начала возмущаться и на полном ходу попыталась открыть дверь автомобиля, чтобы выпрыгнуть из него. Пристав среагировал моментально: сумел закрыть дверь и удержать женщину. Он доставил ее в отдел. Поступок несостоявшейся беглянки оценили как воспрепятствование законной деятельности лицу, находящемуся при исполнении. Ей выписали административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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