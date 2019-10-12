На Перенсона в Красноярске загорелась элитная высотка: спасены 7 человек

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-12T11:24:57+03:00

На Перенсона в Красноярске загорелась высотка: спасены два человека Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

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В Красноярске полыхает квартира на Перенсона, 1. Пожар, по информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, произошел на последнем этаже одиннадцатиэтажного дома. Сообщение об огне поступило в 13.25 по местному времени. Горит мансарда в 15 квадратных метров. В данный момент на место происшествия направленыв пожарные расчеты.

- Всего на пожаре работает 51 человек и 17 единиц техники, - уточнили Комсомольской правде - Красноярск в краевом главке МЧС. - Спасено 2 человека - жильцы горящей квартиры. В общем из дома спасено 7 человек, 11 эвакуировано.

Один из спасенных - ребенок, возраст не уточняется. Пока о состоянии спасенных людей ничего не известно. Предварительная причина пожара - нарушение правил безопасности при проведении огневых работ. Вероятнее всего, в доме ремонтировали крышу, и от случайной искры при сварке мог начаться пожар. Пострадавших при пожаре, по информации спасателей, нет. Комсомольская правда - Красноярск продолжает следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU