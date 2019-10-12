2019-10-12T10:07:52+03:00
Общество

Из-за затопленной улицы дорога в Солнечном стала ледяным месивом

Водители жаловались, что не могут нормально ездить по Петрушина [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Из-за затопленной улицы дорога в Солнечном стала ледяным месивом Фото: соцсетиИз-за затопленной улицы дорога в Солнечном стала ледяным месивом Фото: соцсети
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В Солнечном на улице Петрушина образовалась утром ледяная корка на дороге, которая превратилась в месиво. Причиной стало то, что накануне улицу подтопило, сообщают в соцсетях жители микрорайона. Проехать по Петрушина было решительно невозможжно.

Солнечный. Лед.Видео: соцсети

- Вот такое ледяное утро, - пожаловались водители, выложив видео в паблике Наш мкр. Солнечный.

Добавим, что согласно данным службы 005, в субботу, 12 окттября, на Петрушина идут земляные работы, поэтому в близлежащих домах до 11.05 не было холодной воды. Также перебои с холодным водоснабжением на Железнодорожников, Красной Гвардии и Маерчака - здесь идет аварийное устранение утечки. Организован подвоз воды в дома. А на Щорса - замена аварийной запорной арматуры. Кроме того, на Гладкова идут плановып земляные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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