Мэр Красноярска Сергей Еремин прокомментировал арест и обыск в департаменте муниципального имущества
Мэр Красноярска Сергей Еремин прокомментировал обыски, которые прошли в департаменте муниципального имущества несколько дней назад, а также арест заместителя руководителя департамента Ирины Тюриной.
- Сказать, что это плохо – не сказать ничего. Решений по этому вопросу у нас много принимается. У нас есть антикорупционные комиссии, в дальнейшем мы будем усиливать работу в этом направлении, - сказал глава города и добавил, что все решения будут приниматься в рамках законодательства.
Напомним, что чиновницу задержали с поличным в минувшее воскресенье 6 октября. Ее подозревают в вымогательстве денег с предпринимателей в обмен на предоставление в аренду муниципального имущества. Причем, как рассказали в УФСБ по краю, Ирина Тюрина действовала в составе организованной группы. Последним эпизодом стало получение им взятки в размере 450 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU