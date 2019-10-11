Мэр Красноярска Сергей Еремин прокомментировал арест и обыск в департаменте муниципального имущества

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-11T10:45:47+03:00

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Мэр Красноярска Сергей Еремин прокомментировал обыски, которые прошли в департаменте муниципального имущества несколько дней назад, а также арест заместителя руководителя департамента Ирины Тюриной.

- Сказать, что это плохо – не сказать ничего. Решений по этому вопросу у нас много принимается. У нас есть антикорупционные комиссии, в дальнейшем мы будем усиливать работу в этом направлении, - сказал глава города и добавил, что все решения будут приниматься в рамках законодательства.

Напомним, что чиновницу задержали с поличным в минувшее воскресенье 6 октября. Ее подозревают в вымогательстве денег с предпринимателей в обмен на предоставление в аренду муниципального имущества. Причем, как рассказали в УФСБ по краю, Ирина Тюрина действовала в составе организованной группы. Последним эпизодом стало получение им взятки в размере 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU