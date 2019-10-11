2019-10-11T10:17:58+03:00
Общество

В Красноярске для СФУ построят новые общежития за 1,5 миллиарда рублей

В кампусе добавится три высотки по 17 этажей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске для СФУ построят новые общежития за 1,5 миллиарда рублейВ Красноярске для СФУ построят новые общежития за 1,5 миллиарда рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на территории основного кампуса Сибирского федерального университета (проспект Свободный) появятся новые студенчески общежития – три высотки по 17 этажей каждая. Объявление о торгах уже появилось на официальном портале «Ростендер». Заявки от участков принимаются до 17 октября.

По условиям средства на строительство в размере около 1,5 миллиардов рублей будут выделены из федерального бюджета. Еще 200 миллионов пойдут на благоустройство территории. Каждое из трех зданий рассчитано на 664 жилых комнаты, в которых будет жить по 2 человека (итого 1328 человек). Там же будет автостоянка и спортивные площадки. Сдать под ключ общежития нужно будет к концу 2021 года, а заселить в них учащихся – в начале 2022 года.

В пояснительной записке уточняется, что решение по строительству было принято, в том числе, в целях привлечения в СФУ иностранных студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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